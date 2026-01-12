Roma preoccupata sirene da Torino per il giovane gioiello giallorosso | CMIT

Roma si trova a fronteggiare una crescente preoccupazione circa il futuro di un giovane talento della rosa giallorossa, attualmente sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Negli ultimi tempi, il giocatore ha trovato poche opportunità in campo, alimentando speculazioni sul suo possibile trasferimento. La situazione desta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attende una risposta ufficiale dalla società.

In casa Roma c’è preoccupazione per quello che riguarda il futuro di un giovane talento a disposizione di Gian Piero Gasperini che sta trovando poco spazio in queste ultime settimane. Tempo di calciomercato in casa Roma con i giallorossi che sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo da regalare a Gasperini oltre a possibili cessioni per sfoltire la rosa. Roma, cessione al Torino in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it La Roma potrebbe salutare un proprio tesserato destinazione Torino nei prossimi giorni. I giallorossi, a caccia di colpi in entrata, potrebbero sfoltire il proprio organico dando la possibilità di giocare con maggiore continuità a chi sta trovando poco spazio alla corte di Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma preoccupata, sirene da Torino per il giovane gioiello giallorosso | CM.IT

Leggi anche: Koné intoccabile: la Roma blinda il suo gioiello nonostante le sirene di mercato

Leggi anche: Roma, Soulè come Yamal: il record del giovane talento giallorosso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

SCOMPARSO A ROMA LO STUDENTE LUCANO FUORI SEDE MARCO GIOSA, DI TITO (PZ). LA FAMIGLIA PREOCCUPATA: NESSUNA NOTIZIA DALL’11 DICEMBRE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/12/scomparso-ro - facebook.com facebook

Taggia, scatola Telecom danneggiata in Via Roma: residenti preoccupati per possibili guasti alla linea x.com