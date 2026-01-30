La rivolta delle Letterine da Cristina Cellai a Ludmilla Radchenko | Gerry come un padre

Dopo le accuse di Fabrizio Corona contro Gerry Scotti, alcune ex partecipanti di “Passaparola” hanno deciso di rispondere. Le Letterine, da Cristina Cellai a Ludmilla Radchenko, si sono fatte avanti e hanno chiarito la loro posizione. Nessuna accusa di rapporti sessuali, ma una forte presa di distanza da quanto detto dall’ex paparazzo. La discussione è diventata subito virale sui social, con le ex vallette che vogliono chiudere il capitolo e difendere il loro passato televisivo.

Dopo le illazioni mosse da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti, accusato di avere avuto rapporti sessuali con tutte le Letterine del suo vecchio programma "Passaparola" - andato in onda nei primi anni 2000 - è arrivata la dura reazione di alcune ex vallette di Scotti. Tirate in causa dall'ex re dei paparazzi - che avrebbe provato a contattare per farle parlare nel suo format Falsissimo - molte delle ex Letterine hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, difendendo Scotti e smentendo le dichiarazioni diffamanti di Corona sul conduttore de "La ruota della fortuna". Tra le Letterine più famose, che hanno fatto la storia del programma, c'è Ludmilla Radchenko, che è stata tra le prime a parlare in difesa di Scotti.

