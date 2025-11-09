Dalle parole delle cure palliative alle parole degli operatori | una mostra celebra all’hospice del Valdarno la Giornata nazionale delle cure palliative
Arezzo, 9 novembre 2025 – “Dalle parole delle cure palliative a lle parole degli operatori”: una mostra celebra all’ hospice del Valdarno la Giornata nazionale delle cure palliative. Inaugurazione martedì 11 novembre alle 11.30 presso l’ospedale della Gruccia In Valdarno, l’ ASL Toscana sud est celebra la giornata nazionale delle cure palliative con una mostra organizzata all ’hospice di Santa Maria alla Gruccia. Un modo per trasformare un momento di attenzione per la comunità delle professioniste e dei professionisti che operano ogni giorno a favore dei pazienti affetti da malattie inguaribili in un’ occasione di riflessione sul concetto di “dignità”, valore unico e irripetibile che merita rispetto e tutela, soprattutto quando la malattia minaccia l'identità, i valori personali e il diritto all'autodeterminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
