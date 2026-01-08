Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav | vertice Casillo-De Gregorio Previste altre due riunioni

La Regione Campania ha avviato un confronto con Eav, con un vertice tra Casillo e De Gregorio, per analizzare gestione e investimenti. L’obiettivo è migliorare il servizio sulla Circumvesuviana, con attenzione a nuovi treni e qualità dell’offerta. Sono previste ulteriori riunioni per definire le strategie di intervento e garantire un percorso di sviluppo sostenibile per il trasporto pubblico locale nella regione.

