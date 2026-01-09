Eav Fico incontra de Gregorio | Priorità della Regione è garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente

Eav, Fico e De Gregorio si sono incontrati per discutere delle strategie volte a migliorare il trasporto pubblico in Campania. La Regione ha ribadito l’impegno a garantire un servizio efficiente e affidabile, considerando questa priorità fondamentale per lo sviluppo e la qualità della mobilità regionale. L’obiettivo è assicurare ai cittadini un trasporto pubblico più performante, sostenibile e accessibile, in linea con le esigenze di una comunità in crescita.

“Garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile è una priorità dell’azione della Regione Campania”. A dirlo è il presidente della Giunta regionale Roberto Fico, che nella giornata di venerdì ha incontrato a Palazzo Santa Lucia il presidente dell'Eav Umberto de Gregorio per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Fico incontra il presidente dell'Eav De Gregorio: «Garantire trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso» Leggi anche: Trasporto pubblico, ordinanza urgente di Mastella: Trotta Bus obbligata a garantire il servizio per altri 90 giorni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Regione, Fico: «Stiamo lavorando sulle liste di attesa negli ospedali e per far uscire la Campania dal piano di rientro»; Regione Campania, Eav a rapporto per la crisi della Circumvesuviana. Fico: “Serve un cambio passo”; Ecco le prime mosse della Giunta Fico; Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav: vertice Casillo-De Gregorio. Previste altre due riunioni. Fico incontra il presidente dell'Eav De Gregorio: «Garantire trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso» - Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. msn.com

Eav, dalla Regione rilanciano: «Serve un cambio di passo» - «Non c'è dubbio che il punto specifico e principale è che ci vuole un cambio di passo», incalza il governatore Roberto Fico. ilmattino.it

Trasporti, Fico: «Serve un cambio di passo, la mobilità pubblica è un diritto» - Il riferimento è alle difficoltà che continuano a interessare il servizio ferroviario regionale, in particolare la Circumvesuviana. agro24.it

POLITICA. FICO INCONTRA LA NUOVA GIUNTA REGIONALE - facebook.com facebook

Fico incontra i familiari delle vittime della strage di Natale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.