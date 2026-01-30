La reazione dei genitori nel bosco | esposto contro l’assistente sociale

La vicenda dei tre bambini dei Trevallion finisce sui giornali. I legali della famiglia hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale che si occupava del caso. Secondo i loro rilievi, la curatrice avrebbe mostrato atteggiamenti pregiudizievoli e poca riservatezza nel gestire la situazione. La reazione dei genitori nel bosco ha attirato l’attenzione e ora si aspetta una risposta dall’autorità competente.

I legali dei Trevallion contestano la curatrice dei tre bambini, considerata pregiudizievole verso il focolare e poco riservata. Il super esperto: «Incapace di creare empatia». E il Comune continua a sborsare quattrini. A furia di girarci intorno alla fine siamo arrivati al tema centrale della assurda vicenda della famiglia nel bosco: il rapporto con gli assistenti sociali e, più in generale, il sistema di gestione dei minori da parte della giustizia italiana. Che il punto fosse questo lo abbiamo sempre saputo e fatto notare fin dai primi giorni, ma la gran parte dei media e dei commentatori ha accuratamente evitato di entrare nel dettaglio: si è preferito insistere sulle presunte carenze dei genitori Trevallion, sui guai dei bambini, sulla politicizzazione della storia attribuita a questo o quel politico di destra. 🔗 Leggi su Laverita.info

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale.

La famiglia che si è rifugiata nel bosco ha deciso di agire.

