Famiglia nel bosco esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale

La famiglia che si è rifugiata nel bosco ha deciso di agire. I genitori hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale. La vicenda continua a far discutere, mentre le autorità cercano di fare chiarezza.

La vicenda della famiglia nel bosco conosce un nuovo sviluppo: i genitori hanno presentato un esposto contro l'assistente sociale incaricata dal Tribunale. Domani, 30 gennaio, la perizia psichiatrica sui coniugi La vicenda della famiglia nel bosco che viveva in un casolare di Palmoli, senza elettricità e acqua corrente, conosce un nuovo sviluppo. Catherine Birminghan e Nathan Trevallion, genitori di due gemelli di 6 anni e di una bambina di 8, hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale. La difesa dei coniugi ha depositato la segnalazione sia all’Ordine professionale degli assistenti sociali sia all’ente regionale competente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale.

Alla vigilia delle perizie psichiatriche disposte dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, la famiglia Trevallion presenta un nuovo esposto contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo.

