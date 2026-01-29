Famiglia nel bosco esposto contro assistente sociale | Ostile e non imparziale

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale. La donna viene accusata di essere ostile e di non essere imparziale, mentre le tensioni tra le parti salgono. La situazione resta calda, con la famiglia che chiede di essere ascoltata e di chiarire i dubbi sulla gestione del caso.

(Adnkronos) – Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Ch) conosce un nuovo passaggio che acuisce la tensione tra le parti. I genitori dei tre minori, tramite i loro legali, hanno infatti presentato un esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale, contestandone il comportamento nel percorso che ha condotto all’allontanamento dei figli. L’iniziativa è stata assunta dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno depositato la segnalazione sia all’Ordine professionale degli assistenti sociali sia all’ente regionale competente per il servizio sociale del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

