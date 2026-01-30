La prova è finita bene | ora il taser andrà in dotazione a tutti i vigili

La sperimentazione del taser per la polizia locale può continuare. Dopo alcuni mesi di polemiche e resistenze, il Comune ha deciso di procedere e dotare tutti i vigili di questo strumento. La prova è andata bene e ora si passa alla fase definitiva, nonostante le opposizioni iniziali del centrosinistra. La decisione è stata presa per garantire maggiore sicurezza agli agenti e ai cittadini.

Contrordine compagni: il taser sarà dato in dotazione alla polizia locale nonostante le risistenze iniziali del centrosinistra che aveva cercato di ostacolare l'avvio della sperimentazione nel 2024. La mozione era stata presentata in consiglio comunale da Silvia Sardone (Lega) con il centrodestra compatto, mentre la maggioranza sul voto si era spaccata. Sul fronte del sì alcuni esponenti del Pd e riformisti, contrari i Verdi e qualche dem con Natascia Tosoni che aveva parlato di «strumento di tortura». Ma tant'è: la sperimentazione durata sei mesi e chiusa il 31 dicembre 2025 ha funzionato e pure bene (seppur con qualche punto critico) e così ieri la giunta ha approvato la modifica del regolamento della Polizia locale introducendo la dotazione delle pistole a impulsi elettrici per il corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

