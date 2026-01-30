La proprietà a Catania a disposizione del Sindaco?

La politica a Catania si scalda di nuovo. I gruppi di Officina Democratica e del Circolo Pd Catania Centro criticano duramente l’amministrazione guidata dal sindaco Trantino. Si stanno preoccupando per come l’ente comunale sta gestendo le cose e chiedono chiarezza sulla proprietà di alcuni immobili pubblici. La situazione resta tesa e potrebbe presto sfociare in nuove tensioni politiche.

I gruppi di  Officina Democratica  e del  Circolo Pd Catania Centro  esprimono profonda preoccupazione per la situazione politica in cui versa l’Amministrazione comunale di Catania, guidata dal Sindaco Trantino. “ I diritti di proprietà sono alla base della civiltà occidentale. Non si tratta solo dei diritti sulle cose materiali, come il proprio denaro o la propria casa o la propria automobile, ma anche dei diritti sulla propria immagine, sullo stile di vita, sulla forma del proprio corpo, sul proprio nome. Possono essere compressi o allargati a seconda delle convenienze politiche e delle circostanze storiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

