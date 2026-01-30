La proprietà a Catania a disposizione del Sindaco?

La politica a Catania si scalda di nuovo. I gruppi di Officina Democratica e del Circolo Pd Catania Centro criticano duramente l’amministrazione guidata dal sindaco Trantino. Si stanno preoccupando per come l’ente comunale sta gestendo le cose e chiedono chiarezza sulla proprietà di alcuni immobili pubblici. La situazione resta tesa e potrebbe presto sfociare in nuove tensioni politiche.

I gruppi di Officina Democratica e del Circolo Pd Catania Centro esprimono profonda preoccupazione per la situazione politica in cui versa l’Amministrazione comunale di Catania, guidata dal Sindaco Trantino. “ I diritti di proprietà sono alla base della civiltà occidentale. Non si tratta solo dei diritti sulle cose materiali, come il proprio denaro o la propria casa o la propria automobile, ma anche dei diritti sulla propria immagine, sullo stile di vita, sulla forma del proprio corpo, sul proprio nome. Possono essere compressi o allargati a seconda delle convenienze politiche e delle circostanze storiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La proprietà a Catania (a disposizione del Sindaco?) Approfondimenti su Catania Trantino Dimissioni del sindaco di Salerno, Mastella all’attacco: “Le istituzioni non sono proprietà privata” Il sindaco di Benevento e ex ministro Clemente Mastella ha commentato le recenti dimissioni del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, affermando che le istituzioni devono mantenere autonomia e rispetto. Verso Catania-Crotone, i convocati tra le fila rossazzurre: 19 calciatori a disposizione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catania Trantino Argomenti discussi: Catania, riqualificazione energetica da 22,5 milioni per gli immobili Iacp; Emergenza maltempo, nuova ordinanza con chiusura scuole altri divieti e limitazioni; Separazione: vietato cacciare il coniuge se la casa è propria; Città Metropolitana di Catania, firmato il nuovo contratto di servizio con S.C.M.C. fino al 2030. La società Covei Meta Catania Bricocity comunica che, per accordo convenuto tra le società, il calciatore Leo Brunelli rientra dal prestito alla società EcoCity Genzano, titolare del diritto di proprietà del giocatore. Il Club desidera ringraziare Leo Brunelli per la facebook Il 21 gennaio 2026 a Catania si è svolto l’evento di presentazione del libro "20 opere per 20 regioni – Sicilia", volume edito dall’INPS e dedicato alle opere di artisti dell’Ottocento e del Novecento di proprietà INPS Alcuni scatti della giornata Inps Comunica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.