Verso Catania-Crotone i convocati tra le fila rossazzurre | 19 calciatori a disposizione

In vista della gara del Catania con il Crotone, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato diciannove calciatori.Di seguito, gli atleti a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Verso Catania-Crotone, i convocati tra le fila rossazzurre: 19 calciatori a disposizione

Argomenti simili trattati di recente

+++ Verso Catania-Crotone, Toscano: "Domani gara difficile. Donnarumma out, vi dico chi recupera" +++ Il coach rossazzurro in sala stampa https://qds.it/verso-catania-crotone-toscano-gara-difficile-conferenza-stampa-serie-c/ - facebook.com Vai su Facebook

Verso AZ Picerno-Catania: venti rossazzurri convocati Squalificato: Ierardi. Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Ierardi, Martic, Pieraccini, Raimo. #CataniaFC Vai su X

Verso Catania-Crotone, i convocati tra le fila rossazzurre: 19 calciatori a disposizione - 30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi ... Segnala cataniatoday.it

Il Catania domani sera alle 20.30 affronterà al Massimino il Crotone di Emilio Longo, gara... - 30 affronterà al Massimino il Crotone di Emilio Longo, gara ... Si legge su msn.com

Catania in emergenza: Toscano con soli 15 uomini verso il Crotone - Lo racconta Giovanni Finocchiaro su La Sicilia, spiegando come il Catania arrivi alla sfida con il Crotone in condizioni di estrema ... goalsicilia.it scrive

Verso Az Picerno-Catania, ecco i convocati rossazzurri - Vigilia di campionato per il Catania che domani, sabato 29 novembre, sarà di scena allo stadio Donato Curcio per affrontare l’Az Picerno nella sedicesima giornata del girone C di Serie C con calcio di ... Si legge su itacanotizie.it

Verso Catania-Latina, 21 convocati tra le fila rossazzurre - 30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, ... Lo riporta cataniatoday.it

Crotone, Amodio verso i saluti: Juve Stabia, Cosenza, Benevento e Catania sulle sue tracce - Nei giorni scorsi sono state diverse le voci che hanno visto il Direttore Sportivo lontano da Crotone. Segnala it.blastingnews.com