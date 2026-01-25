Dimissioni del sindaco di Salerno Mastella all’attacco | Le istituzioni non sono proprietà privata

Il sindaco di Benevento e ex ministro Clemente Mastella ha commentato le recenti dimissioni del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, affermando che le istituzioni devono mantenere autonomia e rispetto. Durante una conferenza a Cava de’ Tirreni, Mastella ha sottolineato che le amministrazioni pubbliche non sono proprietà privata, evidenziando l’importanza di un funzionamento equilibrato e trasparente delle istituzioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti "Le istituzioni non sono una proprietà privata". Con questa affermazione il sindaco di Benevento ed ex ministro, Clemente Mastella, ha risposto alla domanda del giornalista Felice Naddeo (Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera) sulle dimissioni del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione della sezione cittadina di Noi di Centro, tenuta a Cava de' Tirreni. Nel suo intervento, il sindaco di Benevento ha affrontato temi locali e nazionali, ribadendo " la necessità di una coalizione di centrosinistra in cui il centro svolga un ruolo determinante".

