La proposta di Demos | La nuova struttura si chiami Ponte della Gioconda di Leonardo

La proposta di Demos di chiamare il nuovo ponte “Ponte della Gioconda di Leonardo” fa discutere. L’idea, presentata come un omaggio a tre amanti della terra d’Arezzo, punta a creare un richiamo internazionale e coinvolge la comunità nella scelta del nome. La questione diventa ora al centro di un dibattito tra chi sostiene l’originalità e chi preferirebbe un’opzione più tradizionale.

Riceviamo e pubblichiamo da Demos - Osservatorio Cattolici Democratici.“È un’idea partecipativa, è una proposta di richiamo internazionale, è un omaggio a tre amanti della terra d’Arezzo. L’idea di un concorso partecipativo interessa l’Osservatorio dei cattolici democratici che da 25 anni opera.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci continua a suscitare interesse e interpretazioni innovative.

Entro la primavera del 2026 sarà completata la nuova struttura del ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio, sostituendo quella temporaneamente chiusa.

