La proposta di Demos | La nuova struttura si chiami Ponte della Gioconda di Leonardo
La proposta di Demos di chiamare il nuovo ponte “Ponte della Gioconda di Leonardo” fa discutere. L’idea, presentata come un omaggio a tre amanti della terra d’Arezzo, punta a creare un richiamo internazionale e coinvolge la comunità nella scelta del nome. La questione diventa ora al centro di un dibattito tra chi sostiene l’originalità e chi preferirebbe un’opzione più tradizionale.
Riceviamo e pubblichiamo da Demos - Osservatorio Cattolici Democratici.“È un’idea partecipativa, è una proposta di richiamo internazionale, è un omaggio a tre amanti della terra d’Arezzo. L’idea di un concorso partecipativo interessa l’Osservatorio dei cattolici democratici che da 25 anni opera.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Ponte gioconda
Quel libertino di Leonardo da Vinci. La rivoluzione della Gioconda nuda
Il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci continua a suscitare interesse e interpretazioni innovative.
Chiusura temporanea del ponte sul Marano, la nuova struttura sarà realizzata entro la primavera
Entro la primavera del 2026 sarà completata la nuova struttura del ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio, sostituendo quella temporaneamente chiusa.
Ultime notizie su Ponte gioconda
Argomenti discussi: COMPAGNIA DEI LEPINI, DEMOS. MEMORIE IN ASCOLTO OTTIENE FINANZIAMENTO; Il PD milanese si decida.
Cosa sta succedendo con la proposta di legge sull'antisemitismoDepositato l’articolato ufficiale del Partito democratico, ma i colleghi riformisti che si riconoscono in quello di Delrio non lo firmano.?La proposta, ... avvenire.it
Scuola, aule "pollaio", da Avs la proposta di avere al massimo venti alunni per classe: "è una misura concreta" - facebook.com facebook
Barriere giù tra artista e pubblico, all'Arcas il 'Demons live show'. La proposta di Maldestro che vuole unire racconto e partecipazione #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.