Quel libertino di Leonardo da Vinci La rivoluzione della Gioconda nuda

Il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci continua a suscitare interesse e interpretazioni innovative. Recenti studi e ricostruzioni stanno portando alla luce aspetti meno noti dell’opera e della vita dell’artista. Questa evoluzione nel nostro modo di comprendere la celebre opera apre nuovi orizzonti sulla sua storia e sul suo significato, offrendo uno sguardo più approfondito sulla genialità di Leonardo e sulle sue intuizioni.

Malnati Una piccola rivoluzione sta interessando il dipinto più famoso del mondo e soprattutto il suo autore. La Gioconda di Leonardo da Vinci, opera già iconica quando venne realizzata (1503-1506), si arricchisce di nuovi particolari, culminati con uno studio dettagliato ad opera di Jonathan Jones, critico d'arte inglese e collaboratore specializzato del Guardian. Monna Lisa – che il genio di Vinci realizzò su commissione di Francesco del Giocondo, nobile mercante fiorentino, desideroso di avere un ritratto della moglie Lisa Gherardini – ispirò subito una serie di opere simili, sia nell'espressione del volto (con il sorriso enigmatico) sia nella disposizione delle mani e del busto.

