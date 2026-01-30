La popolazione di Empoli continua a crescere, ora supera i 50.000 abitanti, con circa 5.000 in più rispetto a qualche anno fa. La motivazione principale sono le opportunità di lavoro e l’arrivo di immigrati. Oggi, quasi una persona su cinque a Empoli è straniera.

La città ‘veleggia’ verso i 50mila abitanti, più 5.000 rispetto a periodi comunque recenti. Grazie alle opportunità di lavoro offerte e agli immigrati che scelgono la città, il risultato è che quasi una persona su 5 a Empoli è straniera. "Empoli - si afferma nel ‘Dup’, Documento unico di Programmazione appena licenziato dal Comune - sperimenta da circa un quindicennio una crescita della popolazione spinta da migrazioni da altre zone d’Italia e dall’estero, che hanno lentamente trasformato la sua popolazione, ma che non sono riuscite ad arginare un progressivo invecchiamento della stessa, un fenomeno osservato anche a livello regionale e nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La popolazione sta crescendo. Ma un abitante su 5 è straniero. La quota dei giovani è contenuta

Approfondimenti su Empoli Crescita

La popolazione residente nel Comune si attesta attualmente a 15.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Empoli Crescita

Argomenti discussi: Tra la gente rabbia e paura Si teme anche di andare a messa; L’ora delle sciabole; Gli Stati Uniti registrano la crescita demografica più lenta dal 2021 a causa della diminuzione dell’immigrazione; Invecchiamento e fragilità psicologica: entro il 2030 +60% di over 65 e aumentano le richieste di supporto nelle Asl.

La popolazione cresce ancora ma non i figliLa città cresce ma, almeno dal punto di vista statistico, c’è poco da stare sereni. Il saldo naturale, ovvero ... msn.com

«Nelle scuole percepisco imbarazzo. Ma contestare Israele oggi è un modo per combattere l’antisemitismo» Si definisce ebreo dissidente. E il dissenso da Israele, in questo momento storico, può rappresentare un antidoto all’antisemitismo che sta crescendo i - facebook.com facebook