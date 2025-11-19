Nell’area dell’ex mattatoio sta crescendo un hub da 7,2 milioni per l’inclusione e i giovani

Prosegue il viaggio istituzionale e mediatico nel futuro della città. La sindaca e la giunta comunale hanno guidato consiglieri comunali e giornalisti nella undicesima tappa di "Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro". Destinazione: il cantiere dell'ex mattatoio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

