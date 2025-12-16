Una nuova droga pericolosa preoccupa gli Usa | si chiama medetomidina crea forte dipendenza espone al rischio di astienze letali

Una nuova sostanza preoccupa gli Stati Uniti: la medetomidina, un sedativo veterinario, sta causando gravi problemi di dipendenza e overdose. Quando mescolata con fentanyl, questa droga pericolosa ha portato migliaia di persone in pronto soccorso, evidenziando un allarme crescente sulla diffusione di sostanze letali sul mercato.

Si chiama medetomidina e secondo un’inchiesta del New York Times è una nuova, preccupante sostanza che è entrata nel mercato Usa: è un sedativo veterinario, che, mescolato al fentanyl, sta mandando migliaia di persone in pronto soccorso sia per overdose sia per crisi d’astinenza. L’allarme, partito da Philadelphia, si sta diffondendo in altre città. La medetomidina sarebbe comparsa a sostituire il tranquillante veterinario xilazina, che da qualche tempo era usato per tagliare il fentanyl e che sta scomparendo. La medetomidina è fino a 200 volte più potente e di recente è stata rilevata nel 91% dei campioni di fentanyl sequestrati in città. Ilfattoquotidiano.it

