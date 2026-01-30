Quando Alexander Zverev si avvicina al servizio sul 5-4 per conquistare la finale dell'Australian Open, c’è un’aria di attesa mista a sorpresa. Per lui, questa sarebbe stata la seconda finale di fila in un torneo del Grande Slam, ma la sensazione è che qualcosa possa andare storto. E così, nel momento decisivo, il tedesco non riesce a chiudere il match come sperava. La partita si conclude con un risultato che lascia tutti perplessi, un’occasione sfuggita di mano proprio quando sembrava a portata di mano.

Quando Alexander Zverev va a servire sul 5-4 per andare in finale dell'Australian Open, eventualmente la seconda di fila, avevamo una sensazione paradossale addosso. Zverev era molto vicino alla vittoria, e proprio per questo molto vicino anche alla sconfitta. Quando si tratta di chiudere una partita, per qualcuno, è anche il momento più propizio per riaprirla. Non bisognava essere dei profeti, se si conosce bene Zverev, che in effetti perde il servizio a 15 e anche i successivi due game, consegnando la prima finale in carriera degli Australian Open a Carlos Alcaraz. L'obiettivo stagionale era proprio quello, mettersi nelle condizioni di completare il Career Grand Slam vincendo l'unico Slam che gli manca nella collezione, e c'è riuscito. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La partita che Zverev non vince mai

Alcaraz e Zverev si sfidano negli Australian Open 2026, con il tedesco che si prende il secondo set e riapre la partita.

