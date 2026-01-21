Eurolega Milano crolla a Madrid | Olimpia mai in partita il Real vince 106-77

Nell'incontro di Eurolega, l'Olimpia Milano ha affrontato una sconfitta netta contro il Real Madrid, che si è imposto con il punteggio di 106-77. La formazione italiana ha faticato a trovare il ritmo, risultando mai in partita durante tutta la gara. La prestazione del Real Madrid ha evidenziato la sua fase positiva in questa fase della competizione, consolidando la propria posizione in classifica.

Il Real Madrid si conferma "ingiocabile" in questo momento e per l'Ea7 Milano è notte fonda dopo pochi minuti, come racconta il punteggio finale, un 106-77 senza appello. Quinta vittoria di fila per gli spagnoli, secondo ko consecutivo per l'Olimpia, che tocca quota 12 sconfitte e 11 vittorie fin qui in Eurolega. Un bottino che al momento non è sufficiente per giocare il play-in, l'obiettivo più alla portata e per il quale sarà decisivo il prossimo mese di gare europee. A cominciare da quella casalinga di giovedì contro lo Zalgiris Kaunas. Milano paga l'assenza di Bolmaro e altre difficoltà fisiche, tira male, soffre a rimbalzo e, soprattutto, non rientra mai dallo svantaggio accumulato prima dell'intervallo, senza singoli a spiccare in maniera particolare (Guduric il più prolifico con 15 punti, rimpinguati nel finale).

