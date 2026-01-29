Il maxi risarcimento per la morte di Davide Astori

L’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze pagherà più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori. La cifra deriva da un maxi risarcimento stabilito dopo la morte improvvisa dell’ex capitano della Fiorentina, avvenuta nel marzo 2018 in un albergo di Udine, alla vigilia di una partita di campionato contro l’Udinese. La famiglia, che ha sempre sostenuto che ci siano state mancanze nelle cure, riceverà il denaro come risarcimento.

A sette anni dalla scomparsa di Davide Astori, una decisione definitiva segna un passaggio importante per i suoi familiari. La Cassazione ha confermato che l’ospedale Careggi di Firenze dovrà versare un risarcimento di 1,1 milioni di euro alla compagna Fra - facebook.com facebook

