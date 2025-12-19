Roma, 19 dicembre 2025 – C’è una donna che ha mentito agli inquirenti sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana, scomparsa nel giugno del 1983. Lo sostiene la procura di Roma, che l’ha iscritta nel fascicolo degli indagati per false informazioni al pm. La persona in questione, di cui al momento, non è stata resa nota l’identità, è stata ascoltata questa mattina a piazzale Clodio, accompagnata dal suo difensore. “Non ne sapevo nulla – commenta l’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò – ciò che ha caratterizzato finora la procura di Roma è il fatto di agire nel massimo riserbo quindi ciò sicuramente rientra, laddove la notizia sia verificata, nel modus operandi della procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - C’è una donna indagata nel caso di Emanuela Orlandi. “Ha mentito ai pm”

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, indagata donna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata - L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. msn.com