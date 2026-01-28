L' ombra di un omicidio dietro la scia degli assalti ai bancomat

Un’ondata di assalti ai bancomat ha lasciato il segno lungo la Statale 16 Adriatica. Gli episodi non sono solo furti per soldi, ma nascondono qualcosa di più complicato. Le rapine si sono moltiplicate negli ultimi tempi, con ladri che fuggono a tutta velocità e casseforti distrutte. Ora, però, si ipotizza che dietro a tutto questo ci sia anche un omicidio, un’ombra che si allunga sulla vicenda e che rende il quadro ancora più oscuro. La polizia indaga senza sosta, cercando di

Non sarebbe stata solo una questione di soldi, di casseforti sventrate e di fughe a 300 all'ora sulla Statale 16 Adriatica. Il riferimento è all'omicidio di Faik Isenovski, il 27enne trovato senza vita il 21 agosto 2025, quattro giorni dopo la sua scomparsa, in un casolare di Borgo Mezzanone, in agro di Borgo Mezzanone. Secondo gli inquirenti, potrebbe aver avuto a che fare con la banda della marmotta e segnatamente con Ivan Ameri, il ventenne di Foggia ritenuto la mente della gang. Dietro al movente del delitto potrebbe celarsi un debito mai saldato. Da qui la presunta condanna a morte. La banda agiva con precisione militare e una mobilità sorprendente.

