Prevenzione degli assalti ai bancomat Carabinieri intensificano i controlli nel Fortore

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in atto un dispositivo di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati predatori – specialmente quelli in danno di bancomat e postamat – mediante un’attenta vigilanza degli obiettivi sensibili e con l’esecuzione di meticolosi controlli stradali. 3 pattuglie hanno vigilato, con gli inconfondibili lampeggianti blu accessi, i centri urbani, le periferie, le zone di campagna e le aree di montagna, particolarmente quelle al confine con Molise e Puglia, intimando l’ alt a 17 veicoli, controllando 17 persone e facendo accesso a 3 esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it