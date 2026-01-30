La gara di Coppa del Mondo di sci a Crans Montana è stata interrotta bruscamente. Tre atlete su sei sono finite fuori pista durante la discesa, portando gli organizzatori ad annullare la competizione. Una scena che nessuno si aspettava e che ha lasciato gli appassionati senza parole.

Mai visto una cosa del genere in una gara di coppa del Mondo di sci: tre atlete su sei finiscono fuori pista nella libera di Crans Montana e la gara viene annullata. A sette giorni dall’Olimpiade di Milano Cortina Lindsay Vonn rischia di saltare l’appuntamento più atteso. C’è anche wonder woman tra le tre atlete che cadono sulla neve infida di Crans Montana, quasi una maledizione sulla cittadina svizzera dopo la tragedia di Capodanno. Paolo De Chiesa commentando la gara su Rai2 racconta il parere di Alberto Tomba, non uno qualsiasi: “Alberto mi ha chiamato prima nella gara e mi ha detto che non si può sciare su una neve così “. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La maledizione di Crans Montana Tre atlete fuoripista, gara annullata

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

