Il Gargano si ' arma' contro la Xylella | proposte e strategie per fermare la diffusione del batterio
“Quella della Xylella è un’emergenza che impone il massimo dell’impegno e la più larga collaborazione tra le istituzioni che hanno il compito di individuare soluzioni efficaci, tanto nella fase della prevenzione quanto in quella del contrasto al batterio. Non si può in alcun modo sottovalutare il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
#CRONACA - In Puglia è allarme #bancomat: dal Gargano al nord-barese, continui assalti e paura tra cittadini #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook
GARGANO La Xylella arriva sul Gargano: incontro pubblico per fare il punto su difesa e prevenzione - Incontro pubblico dal titolo “La Xylella attacca il Gargano. Da statoquotidiano.it
XYLELLA FG Xylella nel Foggiano, salgono a 153 gli ulivi infetti. Coldiretti: “Intervenire” - Continua ad aggravarsi il focolaio di Xylella fastidiosa individuato a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Lo riporta statoquotidiano.it
La Xylella arriva sul Gargano. L'assessore Coccia: "Stiamo organizzando una task force" - Per la prima volta in tredici anni di diffusione, la Xylella fastidiosa ha raggiunto il nord della Puglia. Lo riporta gamberorosso.it
CIA, Xylella sul Gargano: è il balzo più a Nord degli ultimi 12 anni - Mai, in questi 12 anni di diffusione della piaga Xylella, il batterio che distrugge gli olivi era arrivato così a nord della Puglia. Secondo affaritaliani.it
Xylella, il batterio killer degli ulivi ha coperto tutta la Puglia: in 12 anni è arrivato dal Salento al Gargano - Nei primi quattro anni dalla sua scoperta, la Xylella fastidiosa «percorse» circa 120 chilometri, alla velocità, quindi, di 30 chilometri all’anno, dal 2013 al 2017. Riporta corriere.it
Xylella nel Gargano. Si teme che l'area infetta sia molto più ampia - “Temiamo fortemente che le 47 piante colpite da Xylella fastidiosa rinvenute a Cagnano Varano, nel Gargano, siano solo una parte degli alberi infetti. rainews.it scrive