La Lega è sempre più un partito neofascista e ormai nemmeno lo nasconde nemmeno più

Gli incontri con i peggiori estremisti di destra d'Europa, le proposte di legge sulla remigrazione assieme a Casa Pound e Fronte Skinhead, le sparate del generale Vannacci rubricate a "sensibilità" con cui convivere. Ormai la Lega è un problema che non si può più far finta non esista.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

Argomenti discussi: Banche, Rai e poltrone: l’escalation nel duello tra Lega e Forza Italia; Salvini: sul Mercosur Lega è contraria da sempre; Elezioni a Roma 2027, Rinaldi: La mia candidatura sia stimolo ai nostri alleati. La Lega c'è, voi?; La Lega ribolle: Zaia chiede la testa di Vannacci, che lavora al suo movimento.

Futuro Nazionale di Vannacci agita la Lega: Voglio il 20%. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: Il generale è un’anomaliaIl generale punta in alto: Voglio il 20%. Fontana attacca e definisce Vannacci un'anomalia nel partito di Salvini ... ilfattoquotidiano.it

Salvini: 'La Lega è più truppa che generali. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla'L'intento è più inclusivo. Matteo Salvini definisce la sua Lega, più allargata, e prova a tenerla nei ranghi. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, siete voi. Insomma, non solo capitani (dal ... ansa.it

L’europarlamentare FdI nel mirino della Lega e del suo stesso partito - facebook.com facebook

A #PingPong @FSarzanini “Vannacci ha portato 400mila voti alla Lega al Parlamento Europeo quindi un peso ce l’ha ma è esterno al partito, non è il motore trainante della Lega anche perché questa convivenza è diventata impossibile perché i governatori lo x.com