Un avversario ' rognoso' per i Baskers | al Pala Giorgini arriva il Gualdo Tadino

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Chemifarma Baskérs sono pronti a scendere nuovamente in campo al Pala Giorgini dopo la sconfitta di Termoli da dimenticare per la surreale beffa subìta ma da tesorizzare soprattutto per non incorrere negli stessi errori di approccio al match. I ragazzi di coach Tumidei, affamati di vittoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

