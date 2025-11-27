Un avversario ' rognoso' per i Baskers | al Pala Giorgini arriva il Gualdo Tadino
I Chemifarma Baskérs sono pronti a scendere nuovamente in campo al Pala Giorgini dopo la sconfitta di Termoli da dimenticare per la surreale beffa subìta ma da tesorizzare soprattutto per non incorrere negli stessi errori di approccio al match. I ragazzi di coach Tumidei, affamati di vittoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Un avversario 'rognoso' per i Baskers: al Pala Giorgini arriva il Gualdo Tadino - Quello di sabato è uno scontro diretto decisivo, in una gara che sarà preceduta dalla premiazione nei confronti di Matteo Bracci per il traguardo dei mille punti realizzati con gli artusiani ... Riporta forlitoday.it