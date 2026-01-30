La gente muore Non ha più pelle | 171 richieste di aiuto durante l’incendio di Cras-Montana Gli audio dal Constellation

Durante l’incendio di Capodanno a Cras-Montana, le chiamate di aiuto sono state tantissime. In un’ora e mezza, 171 persone hanno chiamato il 144, chiedendo soccorso mentre il fuoco devastava la zona. Tra le voci che emergono dagli audio del Constellation, si sente chiara la paura e la disperazione di chi si trovava in pericolo. La situazione si è rivelata critica, con molti che hanno vissuto momenti di grande tensione e paura.

Cras-Montana, 30 gennaio 2026 – “C’è un’emergenza al Constellation, vorrei che veniste”. È solo la prima delle 171 chiamate arrivate a pioggia nell’arco di un'ora e mezza al numero di emergenza 144 durante il disastroso incendio della notte di Capodanno a Cras-Montana. Richieste di aiuto, tra lacrime e panico generale, mentre in sottofondo si intuiva la portata di quella che si è poi trasformata in una tragedia. Oggi il canale televisivo francese BfmTv ha diffuso gli estratti audio di alcune telefonate arrivate al centralino svizzero (l’equivalente del nostro 118) e finite nel fascicolo della procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La gente muore. Non ha più pelle”: 171 richieste di aiuto durante l’incendio di Cras-Montana. Gli audio dal Constellation Approfondimenti su Cras Montana Incendio Crans-Montana, la notte delle chiamate disperate: 171 richieste di aiuto mentre il Constellation bruciava Alle 1:30 del primo gennaio, nel cuore di Crans-Montana ancora addormentata sotto la neve, il centralino delle emergenze riceve una telefonata che rompe il silenzio della notte. “Non hanno la pelle… aiuto”. Crans-Montana, spuntano gli audio atroci durante il rogo La voce di un testimone si alza tra le fiamme a Crans-Montana, mentre emergono nuovi dettagli sull’incendio al bar Constellation. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Le prime immagini dell’esplosione durante la festa di Capodanno a Crans-Montana Ultime notizie su Cras Montana Incendio Argomenti discussi: Liberare il Minotauro; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; 14 frasi de Il dottor Zivago che ci insegnano a vivere la vita con autenticità; Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario a Brusasco. Così la gente muore in una terra a lungo traditaRosaria non ha ancora sessant’anni. Sta morendo. Di cancro. Ha voluto al suo capezzale un prete. Il suo parroco non c’è, è andato in pellegrinaggio a Lourdes. Si è recato ai piedi dei Pirenei per ... avvenire.it Dietro la tragedia di Cras Montana c'é un grande sistema di riciclaggio di denaro che é la struttura stessa del sistema criminale. Lo ha spiegato bene #RobertoSaviano a Propaganda Live e oggi mi hanno contattato da Report per spiegarlo bene riferito al m facebook Crans-Montana, la Procura vallesana concede l’assistenza giudiziaria all’Italia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.