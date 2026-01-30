Non hanno la pelle… aiuto Crans-Montana spuntano gli audio atroci durante il rogo

La voce di un testimone si alza tra le fiamme a Crans-Montana, mentre emergono nuovi dettagli sull’incendio al bar Constellation. Gli audio diffusi sono duri da ascoltare, con parole che rimangono impresse: “Non hanno la pelle… aiuto”. La registrazione fa tremare, e mostra quanto quella notte sia stata terribile per chi ha vissuto in prima persona la tragedia.

Il raggelante archivio sonoro di una delle notti più buie delle Alpi svizzere emerge oggi dai fascicoli dell’inchiesta, gettando una luce cruda sulla strage del bar Constellation. A quasi un mese dal rogo di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, nuove rivelazioni svelano il caos e la disperazione di quegli istanti. Sono state infatti ottenute alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza effettuate dalle vittime, dai soccorritori e dai familiari, tracce audio che ora costituiscono il cuore dell’indagine che vede coinvolte quattro persone. In soli novanta minuti, a partire dall’una di notte, il numero di emergenza medica 144 è stato letteralmente travolto da ben 171 telefonate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non hanno la pelle… aiuto”. Crans-Montana, spuntano gli audio atroci durante il rogo Approfondimenti su Crans Montana Constellation Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale Sono stati identificati tutti i 116 feriti dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, con 83 persone ancora ricoverate. Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo Quattro persone sono ora sotto indagine per l’incendio di Crans-Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Dentro la Selleria Lamborghini, dove la pelle resta un valore vero; Pelle sensibile? Non è un problema estetico ma immunitario: come riportarla in equilibrio; Pelle secca, perché l’acido ialuronico fa davvero la differenza; L’inferno in cucina. , : Durante la discesa libera femminile di Coppa del mondo a Crans Montana, in Svizzera, la stella dello s - facebook.com facebook Sci, troppe cadute: annullata la libera di #CransMontana x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.