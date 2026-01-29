In Italia arriva una nuova norma che cambia le regole sul matrimonio. Ora il

N el 2019, in Francia, un uomo ottenne il divorzio con addebito esclusivo alla moglie perché lei, semplicemente, aveva smesso di avere rapporti sessuali con lui da diversi anni. I giudici ritennero sufficiente quella mancanza, confermando che, all’interno del matrimonio, il rifiuto del sesso poteva costituire una colpa. Quella sentenza non è rimasta un episodio isolato, ma è diventata il simbolo di un’ambiguità che il diritto francese si portava dietro da decenni. Oggi, la svolta: il testo approvato dall’Assemblea nazionale scrive, nero su bianco, che la comunione di vita non crea alcun obbligo sessuale tra i coniugi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La nuova norma decreta che, nel matrimonio, il "dovere coniugale" non esiste: non obbliga ad avere rapporti sessuali e il rifiuto non vale per un divorzio per colpa

L’Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina il “dovere coniugale” nel matrimonio.

