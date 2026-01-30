La frana a Niscemi preoccupa davvero. Le immagini mostrano un fronte di terra che scivola via, minacciando case e strade. Intanto, il governo ha promesso fondi per il maltempo, ma poi ha fatto marcia indietro. Salvini si è fermato, senza commenti ufficiali. La politica si accende anche sulla richiesta di dimissioni di Musumeci, che si trova sotto pressione. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

Fi: fondi del Ponte per il maltempo. Poi ritratta. Alt di Salvini. La sinistra a Musumeci: si dimetta. Si muove la Procura di Gela. «Io do soltanto un dato: in questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont»: le parole del capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky Tg24, rendono l’idea delle gigantesche dimensioni della frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Laverita.info

«La frana di Niscemi è peggio del Vajont». Stop a tasse e mutui

La frana a Niscemi continua a espandersi, minacciando l’intera zona.

La collina di Niscemi continua a scivolare sotto la pioggia incessante.

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; 'La frana di Niscemi più grande del Vajont', stop ai mutui.

