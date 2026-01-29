La frana a Niscemi continua a espandersi, minacciando l’intera zona. Le autorità hanno deciso di bloccare i mutui e di mettere in campo un pacchetto di aiuti alle imprese. Intanto, si pensa a creare una maxi zona di protezione per cercare di contenere i danni. La paura cresce tra i residenti, che vedono il territorio sgretolarsi giorno dopo giorno.

NISCEMI (Caltanisetta) – La frana non si ferma e si allarga come un tumore che mette a repentaglio la sopravvivenza di Niscemi. Boati, distacchi, crolli: l’erosione del costone terrorizza i residenti e ingoia altre unità abitative. L’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia disporrà con decreto l’estensione dell’area di rischio a tutela della popolazione per circa 25 chilometri quadrati. All’interno di questo perimetro sarà imposto il divieto di inedificabilità assoluta. A comunicarlo è il segretario generale dell’Autorità, Leonardo Santoro, spiegando che la decisione si è resa necessaria dopo le verifiche tecniche condotte sull’area interessata dal movimento franoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Niscemi, peggio del Vajont”: la frana si allarga. Stop ai mutui, pacchetto salva-imprese e maxi zona di protezione

La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti.

La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.

