La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha lasciato l’ospedale dove era stata ricoverata nei giorni scorsi. Ora torna a casa, ma la polemica intorno alla famiglia non si ferma. I genitori sono ancora sotto i riflettori, tra commenti e dibattiti sui social.

La bimba di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è uscita dall'ospedale dove era stata ricoverata nei giorni scorsi. Eccola in braccia a mamma e papà che hanno condiviso uno scatto sui social scrivendo "casa". Ma continua la polemica che era stata scatenata dalle parole di Matteo Giunta. L'allenatore infatti si era sfogato rivolgendosi ai genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo, così: "Siete degli irresponsabili pezzi di m***a". Da qui la polemica. E ora che la piccola è di nuovo a casa, non sono mancati messaggi al vetriolo. Come quello di un utente che ha attaccato i due genitori: "Prenotate subito un altro viaggio a Dubai così si ammala di nuovo". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta torna a casa dall'ospedale. Ma la polemica continua

