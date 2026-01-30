Pellegrini la figlia torna a casa dall’ospedale | la polemica e la dura replica di Matteo Giunta

Dopo le recenti polemiche sui social, la figlia di Federica Pellegrini torna a casa dall’ospedale. La notizia arriva mentre si infiamma il dibattito tra i fan e i critici, dopo lo sfogo di Matteo Giunta, che ha chiamato irresponsabili i genitori che mandano i figli febbricitanti all’asilo. La famiglia Pellegrini si mantiene in silenzio, mentre le discussioni sui social continuano a infuriare.

(Adnkronos) – Continua la polemica sui profili social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta dopo lo sfogo dell'allenatore rivolto ai genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo: "Siete degli irresponsabili pezzi di m***a", aveva scritto Giunta. Matilde, la figlia della coppia, che ha 2 anni, frequenta il nido e a dicembre era stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa olimpica e l'allenatore hanno condiviso una foto sui social scattata allo specchio dell'ascensore, mentre tengono in braccio la figlia Matilde: "Casa", hanno scritto, facendo riferimento al periodo complesso che hanno vissuto negli ultimi due mesi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Federica Pellegrini

La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Matilde, è stata dimessa dall'ospedale.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno affrontando un periodo difficile a causa del ricovero ripetuto della loro bambina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Federica Pellegrini

Argomenti discussi: Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito; Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito; Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito; Matteo Giunta: Mia figlia ricoverata con le convulsioni, ecco perché dico che l'asilo non è un parcheggio. E le maestre mi ringraziano.

Federica Pellegrini condivide sui social uno scatto della figlia in ospedale: Tutto il resto è rumore di fondoIl post arriva a pochi giorni da uno sfogo social del marito di Pellegrini, Matteo Giunta, che aveva attaccato duramente alcuni genitori responsabili di mandare i figli a scuola malati, scatenando un ... dire.it

Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del maritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito ... tg24.sky.it

Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini, ha raccontato la sua esasperazione dopo che la figlia è stata ricoverata più volte per complicazioni respiratorie. Le sue parole hanno acceso il dibattito sui genitori che mandano i figli malati all’ - facebook.com facebook

Matteo Giunta e gli insulti alle famiglie «irresponsabili»: «Mia figlia ricoverata due volte, ero esasperato» x.com