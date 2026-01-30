La fiamma delle Olimpiadi si accende a Trento. La cerimonia ha segnato la fine di un percorso che ha visto la fiaccola attraversare tutto il paese, da nord a sud. Tita ha concluso il suo ruolo, portando il testimone e lasciando il segno in una giornata che rimarrà nella memoria degli appassionati.

Venerdì 30 gennaio 2026, la fiamma olimpica ha acceso la città di Trento, portando al termine un viaggio simbolico che ha attraversato l’Italia da nord a sud. Il tratto conclusivo della staffetta è stato affidato a Giovanni Tita, velista vincitore dell’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha portato il testimone fino al braciere acceso in piazza Duomo. L’evento ha segnato l’apice di una marcia che ha coinvolto centinaia di cittadini, scuole e associazioni lungo il percorso, rilanciando l’attesa per i Giochi invernali Milano Cortina 2026. Trento, con la sua posizione strategica nel cuore delle Alpi, è stata scelta come tappa finale del cammino della fiamma, un’elezione che rispecchia il ruolo centrale del Trentino nell’ambito sportivo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La fiamma delle Olimpiadi accesa a Trento, Tita conclude il viaggio con il testimone

