Milano Cortina 2026 accesa la fiamma olimpica | via al viaggio con i primi tedofori Belmondo e Zoeggeler – Il video

Olimpia, 26 novembre 2025 – La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa oggi, mercoledì 26 novembre, a Olimpia davanti al Tempio di Era. La torcia è stata accesa dall’attrice Mary Mina nel ruolo di grande sacerdotessa. La fiamma è stata poi posta in un’urna, trasportata all’antico stadio da Estia insieme a un ramoscello d’ulivo e consegnata ai primi tedofori, il canottiere greco Petros Gkaidatzis e l’italiana Stefania Belmondo, ex campionessa di sci di fondo. Si tratta di una celebrazione che segna una tappa di avvicinamento cruciale verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, al via il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

askanews. . Accesa a Olimpia la fiamma olimpica dei Giochi di Milano Cortina #olimpiadi - facebook.com Vai su Facebook

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono dietro l’angolo. Canada, ci siamo quasi! Vai su X

A Olimpia si è accesa la Fiamma dei Giochi: è iniziato il viaggio verso Milano-Cortina - La Fiamma è accesa e il cammino verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 ha preso ufficialmente avvio. Lo riporta msn.com

Milano Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica: inizia il viaggio della torcia - Nel Museo Archeologico di Olimpia il rito di ogni edizione dei Giochi. Riporta repubblica.it

Milano-Cortina, accesa la fiamma olimpica in Grecia. Inizia il viaggio della fiaccola - La mattina del 26 novembre, all'interno del museo archeologico di Olimpia, in Grecia, la cerimonia di accensione della fiaccola olimpica che arriverà in Italia, per le olimpiadi invernali di Milano- Si legge su rainews.it