La Fiamma Olimpica accesa al Quirinale | iniziato il viaggio verso Milano-Cortina 2026
Roma, 5 dicembre 2025 -La Fiamma Olimpica ha iniziato il suo viaggio in Italia con la cerimonia inaugurale sulla Piazza del Quirinale, dove la Lanterna del Sacro Fuoco, custodita per l’intera notte all’interno del palazzo, è stata portata da un Guardiaportone in alta uniforme, scortato da due Corazzieri. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno pronunciato i loro interventi celebrativi. Al termine dei discorsi, il presidente del Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato la torcia al Capo dello Stato, che ha acceso il braciere posto al centro della Piazza del Quirinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live #SkySport #MilanoCortina2026 Vai su X
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la fiamma olimpica di #MilanoCortina2026, alla presenza del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del Segretario Generale, Carlo Mornati. https://bit.ly/3MnBTft MilanoCortina20 - facebook.com Vai su Facebook
La Fiamma Olimpica accesa al Quirinale: iniziato il viaggio verso Milano-Cortina 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere sulla piazza del Quirinale, dando ufficialmente avvio al percorso che nei prossimi 63 giorni attraverserà l’Italia. ilfaroonline.it scrive
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE * «LA FIAMMA OLIMPICA ACCENDE MILANO-CORTINA 2026, PARTE DA ROMA IL VIAGGIO DI 12 MILA KM» - Si è svolta questa mattina nella Piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di inaugurazione del ... Da agenziagiornalisticaopinione.it
Mattarella ha accolto ieri la fiamma olimpica al Quirinale - Un percorso che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la cerimonia di apertura allo Stad ... Come scrive avionews.it
Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella accoglie al Quirinale la fiamma olimpica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano- Lo riporta corrierenazionale.it
Milano-Cortina, inizia il viaggio della Fiamma. Oggi l’accensione del Braciere Olimpico: la diretta - Con la cerimonia di questa mattina, inizierà ufficialmente il viaggio della lanterna ad olio, arrivata ieri a Roma dopo la consegna ad Atene. Riporta sport.quotidiano.net
Milano-Cortina, al Quirinale cerimonia di avvio del viaggio Fiamma olimpica - E' iniziata, nella piazza del Quirinale a Roma, la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica dei ... notizie.tiscali.it scrive