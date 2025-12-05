La Fiamma Olimpica accesa al Quirinale | iniziato il viaggio verso Milano-Cortina 2026

Roma, 5 dicembre 2025 -La Fiamma Olimpica ha iniziato il suo viaggio in Italia con la cerimonia inaugurale sulla Piazza del Quirinale, dove la Lanterna del Sacro Fuoco, custodita per l’intera notte all’interno del palazzo, è stata portata da un Guardiaportone in alta uniforme, scortato da due Corazzieri. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno pronunciato i loro interventi celebrativi. Al termine dei discorsi, il presidente del Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato la torcia al Capo dello Stato, che ha acceso il braciere posto al centro della Piazza del Quirinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it