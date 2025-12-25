Un’insegna luminosa con la scritta « Gesù è palestinese », in nero su fondo verde acceso, è apparsa a Times Square, accompagnata sull’altro lato dal messaggio «Buon Natale». L’iniziativa è stata finanziata dall’ American-Arab Anti-Discrimination Committee (Adc). Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell’organizzazione arabo-americana, ha spiegato che l’ente no-profit affitta spazi pubblicitari nella celebre piazza di New York dall’inizio dell’anno, cambiando slogan ogni settimana. Secondo Ayoub, il filo conduttore delle campagne è « America First », con l’intento di favorire il riconoscimento di elementi comuni tra le comunità arabe e musulmane e quella cristiana negli Stati Uniti, soprattutto durante il «periodo di maggiore affluenza a New York City». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa, la scritta a Times Square: «Gesù è palestinese»

Leggi anche: «Gesù è palestinese»: l’insegna luminosa affissa a Times Square

Leggi anche: Gesù appare a Times Square e non è un’allucinazione collettiva: le foto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno 2026 a New York: dalla magia di Times Square alle crociere sul fiume; Capodanno 2026 a Times Square; «Gesù è palestinese»: l’insegna luminosa affissa a Times Square; Viaggio negli USA: le città (davvero) da visitare.

Sulla statua del bacio a Times Square è comparsa la scritta "Me Too" - Il giorno dopo la morte di George Mendonsa, identificato come il marinaio che, il 14 agosto 1945, venne immortalato in uno scatto mentre baciava l'infermiera Greta Zimmer Friedman, la statua dedicata ... unionesarda.it

Arriva a Times Square la scritta luminosa "2022" pronta per il Capodanno - Tutto pronto per il capodanno a Times Square, è arrivata anche la scritta "2022" che si accenderà a mezzanotte e darà il via al nuovo anno. ilgiornale.it

I desideri del 2022 scritti sui coriandoli che saranno lanciati a Times Square a Capodanno - (Agenzia Vista) Usa, 25 dicembre 2021 I coriandoli lanciati dopo l'apertura della sfera gigante di Times Square che annuncia l'arrivo del nuovo anno a New York sono, in realtà, dei piccoli post- affaritaliani.it

Bethlehem Finally Lit Its Christmas Tree After Two Years Of Israel’s Genocide

IL 2026 ARRIVA! - la scritta inerente il nuovo anno é arrivata, ed é visibile in Times Square fino al 22 Dicembre. Dopo tale data, sarà portata in cima alla One Times Square 2026 IS COMING! - The sign for the new year has arrived and is visible in Time - facebook.com facebook