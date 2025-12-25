L’American-Arab Anti-Discrimination Committee (Adc) ha finanziato un’insegna luminosa affissa a Times Square, nel cuore di New York, con la scritta “Gesù è palestinese”, in caratteri neri su uno sfondo verde brillante. Sull’altro lato è scritto “Buon Natale”. La notizia è riportata dal New York Post, che riferisce di reazioni contrastanti (ma perlopiù critiche) da parte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - New York, scritta a Times Square: “Gesù è palestinese”

