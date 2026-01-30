La strategia di Tom Homan contro l’immigrazione clandestina si fa strada in Minnesota. L’ex ufficiale dell’Ice ha annunciato una linea dura, sfidando le città che si definiscono santuario. La sua presenza sul territorio segna un passo deciso verso un approccio più severo, con l’obiettivo di stringere le maglie sui flussi di immigrati irregolari. Per ora, le autorità locali si preparano a affrontare questa nuova sfida, mentre i sostenitori di Homan spingono per una politica più rigorosa.

Inizia a prendere forma la strategia che Tom Homan ha intenzione di adottare in Minnesota contro l’immigrazione clandestina. In una conferenza stampa tenuta giovedì, il responsabile delle frontiere statunitensi ha toccato vari punti. Da una parte, il diretto interessato ha ammesso degli errori da parte delle forze federali. “Il presidente Trump e io, insieme ad altri membri dell’amministrazione, abbiamo riconosciuto che alcuni miglioramenti potrebbero e dovrebbero essere apportati. È esattamente ciò che sto facendo qui”, ha detto, per poi aggiungere: “Vengo qui in cerca di soluzioni. Non voglio sentirmi dire che tutto quello che è stato fatto qui è stato perfetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La “dottrina Homan” sbarca in Minnesota: linea dura sull’immigrazione e sfida alle città santuario

Approfondimenti su Homan Minnesota

La polizia ha espulso due pregiudicati dal centro della città.

Un giudice federale ha bloccato gli arresti e le espulsioni di rifugiati in Minnesota.

