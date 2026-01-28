Linea dura sull' immigrazione clandestina | espulsi due pregiudicati dal Capoluogo

La polizia ha espulso due pregiudicati dal centro della città. L’operazione fa parte di una serie di azioni mirate a fermare l’immigrazione clandestina e a garantire più sicurezza ai cittadini. Le forze dell’ordine hanno già adottato misure dure contro chi viola le leggi, con risultati concreti sul territorio.

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla tutela della sicurezza urbana. Nella giornata di lunedì, la Questura di Frosinone ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti di espulsione, traducendo in atti concreti la strategia di allontanamento dal territorio nazionale di soggetti irregolari e ritenuti socialmente pericolosi. Su disposizione del Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, il personale dell'Ufficio Immigrazione ha eseguito due ordini di accompagnamento e trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

