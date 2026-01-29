Un giudice contro gli arresti dell’Ice stop anche alle espulsioni in Minnesota Parla il nuovo capo Tom Homan | Qui per cercare soluzioni

Un giudice federale ha bloccato gli arresti e le espulsioni di rifugiati in Minnesota. Ha ordinato di rilasciare chi è già in custodia e di riesaminare i singoli casi. Il nuovo capo dell’Ice, Tom Homan, dice che sono lì per trovare soluzioni, ma la decisione crea scompiglio nelle politiche di immigrazione.

Un giudice federale ha disposto lo stop immediato alla detenzione e all’espulsione dei rifugiati in Minnesota entrati legalmente negli Stati Uniti, ordinando anche il rilascio di chi è attualmente in custodia in attesa di una nuova valutazione dei singoli casi. Lo riporta il New York Times. Il provvedimento, un’ordinanza restrittiva temporanea, sospende per il momento l’operazione dell’amministrazione Trump, che avrebbe già coinvolto almeno 100 persone. «I rifugiati hanno il diritto legale di trovarsi negli Stati Uniti, il diritto di lavorare, il diritto di vivere in pace e, soprattutto, il diritto di non essere sottoposti al terrore di essere arrestati e detenuti senza mandato o motivo, nelle proprie case o mentre si recano a funzioni religiose o a fare la spesa», ha dichiarato il giudice John R.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ice Immigration

Nella recente telefonata tra Donald Trump e il governatore Walz, si è discusso di possibili riduzioni degli agenti ICE, mentre il presidente ha inviato il direttore Homan in Minnesota.

Un giudice federale ha bloccato le espulsioni di rifugiati in Minnesota.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ice Immigration

Argomenti discussi: Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO; Ammazzo prima te poi i tuoi figli: minacce a un giudice di pace, a processo per stalking; Autovelox non omologati, nella terra di Fleximan l'ex giudice di pace fa ricorso contro la multa: È illegittima; Il giudice recordman di ricorsi contro le leggi del governo: su 21 ne ha persi 19.

Un giudice contro gli arresti dell’Ice, stop anche alle espulsioni in Minnesota. Parla il nuovo capo Tom Homan: «Qui per cercare soluzioni»Lo riporta il New York Times. Il provvedimento, un’ordinanza restrittiva temporanea, sospende per il momento l’operazione dell’amministrazione Trump, che avrebbe già coinvolto almeno 100 persone ... open.online

Caso Signorini-Corona: la decisione del giudice dopo la denuncia di Mediaset, parla un avvocatoMediaset chiede di fermare Fabrizio Corona per una presunta campagna diffamatoria nei confronti di Signorini: in radio, Anna Pettinelli e l’avvocato Fabrizio Ravidà spiegano cosa possono davvero decid ... gay.it

Il presidente ha affidato a Tom Homan il delicato incarico di gestire l’Ice in Minnesota. E chissà che un giorno il presidente non lo metta a capo del Dipartimento per la Sicurezza interna x.com

Trump ha annunciato l'intenzione di avviare una "piccola" de-escalation a Minneapolis, inviando l'ex direttore dell'ICE Tom Homan a parlare con le autorità locali. Ha anche detto che i manifestanti contro l'ICE sono "insurrezionalisti pagati" Sul sito: https://buf - facebook.com facebook