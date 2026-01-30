La conferenza sulla “remigrazione” prevista alla Camera non si è più tenuta. Era stata organizzata nella sala stampa, ma le opposizioni hanno protestato e occupato l’aula, costringendo gli organizzatori ad annullare l’evento. Nessuna data alternativa è stata annunciata.

Doveva tenersi nella sala stampa della Camera ma è stata annullata dopo le proteste delle opposizioni, che hanno occupato l'aula Venerdì alcuni deputati di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa hanno occupato la sala stampa della Camera, dove era in programma una conferenza sulla cosiddetta “remigrazione”, l’ideologia di estrema destra che promuove l’espulsione forzata di tutte le persone straniere la cui presenza è ritenuta problematica per qualche ragione. La conferenza, che doveva iniziare alle 11:30, alla fine è stata annullata. Le opposizioni avevano annunciato che avrebbero ostacolato la conferenza già lunedì, per «impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La discussa conferenza sulla “remigrazione” non si è svolta, alla fine

Approfondimenti su Camera Occupazione

Questa mattina era prevista una conferenza stampa alla Camera dei deputati per promuovere una proposta di legge sulla remigrazione.

La polemica sulla conferenza sulla remigrazione in programma a Montecitorio infiamma il dibattito politico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Camera Occupazione

Argomenti discussi: Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: Fontana impedisca conferenza neofascisti; Serbia: Belgrado, plenaria dei vescovi, mons. Gjergji nuovo presidente. Fra i temi lo sviluppo del processo sinodale; Alla Camera la conferenza sulla remigrazione, il Pd: Organizzata da neofascisti, inaccettabile; Nevegal, si ferma ancora la sciovia delle Erte: Mancano documenti necessari.

Caos alla Camera, salta la conferenza sulla remigrazioneUn gruppo di deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra ha occupato la sala stampa della Camera dei deputati, dove alle 11.30 era in programma una conferenza sulla cosiddetta remi ... tg.la7.it

Alla Camera la conferenza sulla remigrazione, il Pd: Organizzata da neofascisti, inaccettabileL'evento è stato pubblicizzato sui social da un comitato fondato da Casapound. La sala stampa di Montecitorio è stata prenotata dal leghista Domenico Furgiuele, ritenuto vicino a Roberto Vannacci ... today.it

"Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni". Con queste parole Lorenzo Fontana, presid - facebook.com facebook