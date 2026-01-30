Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, fa chiarezza sulla gestione dell’Antro del Corchia. Smentisce le voci di una presunta appartenenza della Coop Levigliani alla società in liquidazione.

"Una montagna di inesattezze". Così il sindaco Maurizio Verona etichetta la posizione di FdI "e dalla consigliera del partito che siede sui banchi di minoranza di Stazzema che si conferma assente dal territorio: non sa che l’ Antro del Corchia da un decennio è gestito da altro soggetto e produce cattiva pubblicità su un’attività economica turistica importante". La precisazione fa riferimento all’allarme lanciato dai meloniani sulla messa in liquidazione della Antro del Corchia srl: che però dal 2015 non segue la grotta carsica, rilevata dalla Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani. "Non c’è nessun disastro economico – tuona il sindaco – semplicemente i soci hanno chiesto di uscire e quindi hanno chiesto la messa in liquidazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Coop Levigliani gestisce l’Antro: "Non c’entra la srl in liquidazione"

Levigliani,Il fascicolo riguardo al fallimento alla procura della Repubblica di Lucca. La storia :dopo gli scontri fra gli speleologi e i cavatori (con l'incendio del rifugio Lanzoni e la foratura delle loro auto) fu trovata una mediazione affidando ai cavatori La ge - facebook.com facebook