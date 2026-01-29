Chiusa la mensa del Gros | crac della società di gestione la Air-Coop è in liquidazione

I lavoratori del Gros di Rimini si sono ritrovati di colpo senza mensa, quando hanno scoperto che la De Gustibus 58 era stata chiusa e sigillata dall’autorità giudiziaria. La società di gestione, Air-Coop, ha dichiarato fallimento e ora è in liquidazione. La sorpresa è stata grande per chi lavora in quel punto, che si trova senza un servizio fondamentale da un giorno all’altro. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni tra i dipendenti, che ora cercano risposte e soluzioni.

Rimini, 29 gennaio 2026 – È stata una sorpresa amara quella che i lavoratori del Gros di Rimini si sono trovati davanti nei giorni scorsi, quando hanno improvvisamente trovato la porta d'ingresso della mensa De Gustibus 58 sbarrata e sigillata dall'autorità giudiziaria. Una chiusura forzata di uno dei punti ristoro all'interno del maxi polo logistico-commerciale di via Coriano legata a stretto giro al recente destino dalla società gestrice, la Air-Coop Arl, che a seguito della sentenza del tribunale di Rimini datata lo scorso 21 gennaio è stata dichiarata ufficialmente in liquidazione giudiziale, con la nomina dell'avvocato Raffaella Balzi a curatore fallimentare.

