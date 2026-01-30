Caso Giulio Regeni la Consulta sblocca il processo per l’omicidio | era fermo da ottobre

La Corte Costituzionale ha deciso di sbloccare il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, fermo da mesi. La causa si era arenata a ottobre, quando l’Egitto non aveva collaborato e gli imputati non si erano presentati. Ora si spera che si possa riprendere il percorso verso la verità.

A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa, il processo per l'omicidio di Giulio Regeni può ripartire. Ma la decisione della Corte costituzionale non è soltanto un passaggio tecnico, è un atto che, di fatto, mette sotto accusa un vuoto di cooperazione internazionale e riafferma che l'assenza degli imputati non può diventare un alibi per cancellare il diritto di difesa e rallentare la ricerca della verità. Con una sentenza depositata oggi, la Consulta ha accolto il ricorso sollevato dalla Corte d'assise di Roma e dalle difese dei quattro agenti dei servizi di sicurezza egiziani imputati nel procedimento.

