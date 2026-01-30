Penultimo appuntamento con la rassegna teatrale ‘Numana Non solo Estate’, realizzata in collaborazione con Fita Marche. Oggi (ore 21, biglietto unico 10 euro) al Cinema Arena Italia la Compagnia TeatrOfficina porta in scena ‘ Qui e Ora ’, un’opera intensa e ironica di Mattia Torre, autore, sceneggiatore e regista romano, noto per il suo stile ironico e lucido (è uno degli autori della serie cult ‘Boris’). La pièce racconta di un incidente frontale tra due scooter in una strada sperduta della periferia di Roma. È il 2 Giugno, festa nazionale, i soccorsi tardano ad arrivare: la collisione diventa il pretesto per uno scontro umano e sociale tra due opposti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Compagnia TeatrOfficina in scena con "Qui e Ora" all’Arena Italia

Approfondimenti su Compagnia TeatrOfficina

La Grand Stand Arena del tennis sta attirando l’attenzione di più gruppi e investitori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Compagnia TeatrOfficina

Argomenti discussi: La Compagnia TeatrOfficina in scena con Qui e Ora all’Arena Italia.

Venerdi' 30 gennaio al TEATRO ITALIA di NUMANA (AN) lo spettacolo della compagnia TEATROFFICINA TEATRANTI DI FRODO: "QUI E ORA". Da non perdere! Prenotazioni 3398832893. - facebook.com facebook