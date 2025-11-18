La compagnia Quinte Strappate torna in scena con After the end
Domenica 23 novembre, dalle ore 17 alle 19, al Cine-teatro Bogart andrà in scena lo spettacolo “After The End”, a cura della compagnia teatrale Quinte strappate e proposto all’interno della rassegna comunale “Ora esplode la voce”. L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
