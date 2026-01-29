Grand Stand Arena del tennis ora tutti la vogliono | Qui tra Brancaccio e Romagnolo è il luogo ideale

La Grand Stand Arena del tennis sta attirando l’attenzione di più gruppi e investitori. Dopo le incertezze iniziali sul finanziamento da parte del Comune, ora tutti vogliono mettere le mani sull’impianto. Tra chi insiste sull’importanza sportiva e chi vede un’opportunità di business, la corsa a ottenere il controllo si fa più accesa. La struttura, che si trova tra Brancaccio e Romagnolo, si sta rivelando il nuovo obiettivo di chi cerca di inserirsi nel settore sportivo locale.

