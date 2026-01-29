Grand Stand Arena del tennis ora tutti la vogliono | Qui tra Brancaccio e Romagnolo è il luogo ideale
La Grand Stand Arena del tennis sta attirando l’attenzione di più gruppi e investitori. Dopo le incertezze iniziali sul finanziamento da parte del Comune, ora tutti vogliono mettere le mani sull’impianto. Tra chi insiste sull’importanza sportiva e chi vede un’opportunità di business, la corsa a ottenere il controllo si fa più accesa. La struttura, che si trova tra Brancaccio e Romagnolo, si sta rivelando il nuovo obiettivo di chi cerca di inserirsi nel settore sportivo locale.
Prima le perplessità sull'investimento da parte del Comune, adesso la corsa ad accaparrarsi l'impianto sportivo. Da più parti della città si levano appelli per avere la Grand Stand Arena, la struttura che lascerà il Foro Italico di Roma, dove ha ospitato anche gli Internazionali di tennis, per.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Grand Stand Arena per i big del tennis, M5S: "Non alla Favorita ma allo Zen, allo Sperone o al Villaggio"
Il Movimento 5 Stelle esprime dubbi sulla proposta di trasferire la Grand Stand Arena alla Favorita, preferendo invece location come lo Zen, lo Sperone o il Villaggio.
