Paolo Sirna il nuovo questore si presenta alla città | La sicurezza si costruisce stando vicino alla gente

Paolo Sirna si presenta come il nuovo questore di Reggio Calabria, portando con sé un’esperienza consolidata in diverse città italiane. Dopo incarichi di rilievo in sedi come Catanzaro e Torino, il suo primo intervento sottolinea l’importanza di un approccio vicino alle persone. La sua nomina rappresenta un passo importante per la sicurezza e la collaborazione con la comunità locale, con l’obiettivo di costruire un ambiente più sicuro e inclusivo.

Paolo Sirna è ufficialmente il nuovo questore di Reggio Calabria. La sua nomina segna un ritorno nella regione dopo anni di incarichi di vertice in diverse questure italiane, da Catanzaro a Torino. Con una carriera che si distingue per esperienza investigativa e gestione strategica della.

Reggio Calabria, insediato il nuovo questore. Sirna: “priorità alla lotta alla criminalità” - Sono arrivato qui nel luglio del 1989 quando la città e la Provincia erano nella morsa della faida mafiosa e dei seque ... msn.com

Reggio Calabria, si è insediato il nuovo Questore Paolo Sirna - Sono arrivato qui nel luglio del 1989 quando la città e la Provincia erano nella morsa della faida mafiosa e dei seque ... reggiotv.it

Dal 12 gennaio 2026 Salvatore La Rosa guiderà la questura peloritana. A Reggio arriva Paolo Sirna, dirigente di lungo corso con un passato professionale proprio in Calabria - facebook.com facebook

